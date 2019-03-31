Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во 2-й тур, согласно данным экзит-полов телеканала «1+1», сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, Зеленский набирает 30,1%, Порошенко — 18,5%.
Ранее первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети.
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Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.