Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
Отмечается, что аноним пообещал взорвать штабы «в случае не прекращения подкупа избирателей».
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В МДВ не раскрыли, чей штаб намеревался взрывать неизвестный.
В настоящее время проводятся проверки в штабах кандидата.
Ранее сообщалось, что у здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята».
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