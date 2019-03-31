Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины

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Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Отмечается, что аноним пообещал взорвать штабы «в случае не прекращения подкупа избирателей».

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В МДВ не раскрыли, чей штаб намеревался взрывать неизвестный.

В настоящее время проводятся проверки в штабах кандидата.

Ранее сообщалось, что у здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята».

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.