У здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/916/12268916/RIAN_5812275.HR-pic905-895x505-53759.jpg">

У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.

Также в сети появилась фотография, на которой видно, как молодые люди сидят в ряд под окнами ЦИК.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко пожелал себе победы на выборах.

Реклама

Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.