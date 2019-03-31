Саакашвили отреагировал на комплименты Зеленского
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на хвалебные слова в его адрес, сказанные кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в фейсбуке.
До этого шоумен назвал Саакашвили «специалистом, который был бы полезен каждому президенту.
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Отмечается, что Саакашвили то же похвалил Зеленского.
«Как он [Зеленский] не похож на традиционных политиков», — написал Саакашвили.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.