Саакашвили отреагировал на комплименты Зеленского

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на хвалебные слова в его адрес, сказанные кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в фейсбуке.

До этого шоумен назвал Саакашвили «специалистом, который был бы полезен каждому президенту.

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Отмечается, что Саакашвили то же похвалил Зеленского.

«Как он [Зеленский] не похож на традиционных политиков», — написал Саакашвили.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.