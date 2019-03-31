Порошенко проголосовал на выборах на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/392/12270392/RTS2DJ6M-pic905-895x505-76196.jpg">

Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что заполненный бюллетень Порошенко опустил в избирательный ящик в Доме офицеров.

После этого президент признался за кого он проголосовал.

Реклама

«Я сегодня проголосовал за Украину, так же, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», — подчеркнул Порошенко.

Также лидер страны отметил, что ему нравится, как организованы выборы.

Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.