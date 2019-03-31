Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает «112 Украина».
Отмечается, что заполненный бюллетень Порошенко опустил в избирательный ящик в Доме офицеров.
После этого президент признался за кого он проголосовал.
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«Я сегодня проголосовал за Украину, так же, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», — подчеркнул Порошенко.
Также лидер страны отметил, что ему нравится, как организованы выборы.
Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.