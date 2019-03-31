Драка произошла на выборах в Донецкой области
Во время проведения выборов президента Украины на избирательном участке в Донецкой области произошла драка, передает РИА «Новости».
Как сообщил полиции заявитель, «его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру».
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«Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию», — сообщили в полиции.
Инцидент произошел в селе Большие Новоселки на подконтрольной Киеву территории. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.