Драка произошла на выборах в Донецкой области

<img src="//img.gazeta.ru/files3/419/12275419/upload-AP_19090214539586-pic905-895x505-8041.jpg">

Во время проведения выборов президента Украины на избирательном участке в Донецкой области произошла драка, передает РИА «Новости».

Как сообщил полиции заявитель, «его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру».

Реклама

«Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию», — сообщили в полиции.

Инцидент произошел в селе Большие Новоселки на подконтрольной Киеву территории. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.