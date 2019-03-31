Украинец сбежал с избирательного участка с бюллетенем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12275455/upload-RTS2FPGK-pic905-895x505-88101.jpg">

В Днепре один из избирателей сбежал с участка, прихватив с собой бюллетень для голосования, передает РЕН ТВ.

В настоящее время неизвестно успел ли избиратель скрыться или его задержали сотрудники полиции.

Ранее украинская полиция выявила 25 сообщений о нарушениях в ходе голосования.

Реклама

Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.