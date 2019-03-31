Украинец сбежал с избирательного участка с бюллетенем
В Днепре один из избирателей сбежал с участка, прихватив с собой бюллетень для голосования, передает РЕН ТВ.
В настоящее время неизвестно успел ли избиратель скрыться или его задержали сотрудники полиции.
Ранее украинская полиция выявила 25 сообщений о нарушениях в ходе голосования.
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Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.