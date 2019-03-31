На избирательном участке на Украине нашли «мертвые души»

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Очевидцы заявили об обнаружении мертвецов в списке на избирательном участке под Харьковом, сообщает «Украина.ру».

Отмечается, что в списках были найдены умершие родственники избирателей.

Узнав это, член комиссии не смог ничего посоветовать людям, которые нашли в списках умерших родственников, уточняет издание.

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До этого в СМИ появилась информация, что украинцы получали пригласительные на избирательные участки в том числе и на своих мертвых родственников.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на выборы в спортивном костюме и на велосипеде.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.