Times: Мэй может лишиться шести министров

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Несколько министров, входящих в состав правительства британского премьера Терезы Мэй, могут уйти в отставку. Об этом пишет The Times.

По данным издания, речь идет как минимум о шести членах кабмина. Они уйдут с занимаемых постов, если будет принято решение о Brexit без соглашения c Евросоюзом.

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«Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit», — пишет газета.

Ранее сообщалось, что в Британии депутаты от Консервативной партии могут заблокировать возможные попытки премьера страны Терезы Мэй, связанные с досрочным проведением выборов в парламент, для того, чтобы выйти из связанного с Brexit кризиса.