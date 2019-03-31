Observer: консерваторы могут стать противниками Мэй
В Британии депутаты от Консервативной партии могут заблокировать возможные попытки премьера страны Терезы Мэй, связанные с досрочным проведением выборов в парламент, для того, чтобы выйти из связанного с Brexit кризиса. Об этом пишет The Observer.
Согласно имеющейся информации, Мэй может не получить две трети голосов депутатов Палаты общин, поскольку у такого сценария могут быть противники среди сторонников и противников выхода страны из Евросоюза. При таком развитии событий премьер-министру придется присоединиться к вотуму недоверия своему правительству. Для этого Мэй нужно будет добиться простого большинства голосов депутатов.
«Если у нас будут всеобщие выборы до разрешения вопроса с Brexit, то это только ухудшит ситуацию», — заявил замглавы британского МИДа Алан Данкан.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit.