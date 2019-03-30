В Госдуме отреагировали на призыв пересмотреть конвенцию Монтре

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал призыв пересмотреть конвенцию Монтре, регламентирующую судоходство в черноморских проливах, передает RT.

Он отметил, что тоже обеспокоен нахождением в Черном море кораблей, которые носят агрессивный характер.

Реклама

«Это в любой момент может вылиться в провокационные действия — нарушение государственных границ нашей страны», — добавил он.

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о необходимости сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море.