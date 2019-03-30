Рогозин заговорил по-украински

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин по-украински ответил на критику комментатора в своем твиттере.

Рогозин поделился со своими подписчиками фотографией дизайна нового самолета Ту-204-300.

Один из комментаторов спросил, почему внутри салона «такое убожество».

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«Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів (Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов)», — ответил Рогозин.

В ответ пользователь отметил, что он «гражданин и патриот России», но отделка самолета ему все же не нравится.