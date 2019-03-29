«Откровенная ложь»: МИД о словах Порошенко по Донбассу

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Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия «блокирует» переговоры по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это откровенная ложь. На самом деле все обстоит иначе», — сказал Карасин.

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По его словам, правительство Украины пытается застопорить работу «нормандского формата».

Он также добавил, что «нормандская четверка», в частности, обсуждает продвижение вперед минских встреч.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Порошенко о встрече «нормандской четверки».