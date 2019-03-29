Порошенко анонсировал новое заседание «нормандской четверки»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание «нормандского формата» состоится после украинских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сразу после президентских выборов проведем заседание», — сказал Порошенко.

По его словам, встреча в формате Россия-Германия-Франция-Украина будет посвящена решению СБ ООН по «голубым каскам».

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Ранее сообщалось, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

Он также отметил, что этот план соответствует договоренностям «нормандской четверки».