Порошенко анонсировал новое заседание «нормандской четверки»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание «нормандского формата» состоится после украинских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сразу после президентских выборов проведем заседание», — сказал Порошенко.
По его словам, встреча в формате Россия-Германия-Франция-Украина будет посвящена решению СБ ООН по «голубым каскам».
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Ранее сообщалось, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
Он также отметил, что этот план соответствует договоренностям «нормандской четверки».