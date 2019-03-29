Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине

Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевской администрации.

С женой Маккейна сразу встретился мэр Киева Маккейна. Она рассказала, что ее супруг «очень любил Украину и ее народ», уточняет агентство.

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Известно, что Синди Маккейн будет наблюдать за ходом президентской гонки, которая состоится в это воскресенье, 31 марта. Делегация будет наблюдать за выборами в разных городах страны.

«Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело», — добавила Маккейн.

Ранее Трампа раскритиковали за нападки на покойного Маккейна.