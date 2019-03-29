В Британии в третий раз отвергли соглашение по Brexit
Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit, передает РИА «Новости».
Отмечается, что теперь новая дата Brexit — 12 апреля.
За сделку, внесенную правительством премьера страны Терезы Мэй, проголосовали 286 человек, а против высказались — 344, уточняет агентство.
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Также глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 10 апреля будет созван Европейский Совет из-за того, что британские депутаты отвергли соглашение о выходе Британии из ЕС.