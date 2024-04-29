Москвичей предупредили о плохой погоде в майские праздники

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил мокрый снег в Москве 5 и 6 мая. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«5-6 мая в тылу циклона нельзя исключать и мокрый снег», — сообщил он.

По словам Шувалова, после теплого конца апреля погода «без всякой жалости отбросит нас назад в раннюю весну».

«Сигналом к началу похолодания станет дождь на Первомай. А уже 2-3 мая температура рухнет до 0...5℃ в ночные, и 7-12℃ в дневные часы», — рассказал он.

Синоптик предупредил, что холодная погода продлится до начала следующих длинных выходных, причем вероятность ночных заморозков останется 100-процентной, а днем температура не поднимется выше 9℃.

До этого сообщалось, что больше половины россиян не готовы потратить на майские более 5 тыс. рублей.

Майские праздники в этом году продлятся 8 дней. Но с дополнительными выходными повезло не всем — 19% опрошенных ответили, что им приходится работать, пока все отдыхают.

Ранее сообщалось, что стоимость набора «майского дачника» достигла 10 тысяч рублей.