Назван победитель двенадцатого сезона шоу «Голос»

Двенадцатый сезон вокального шоу «Голос» завершился на Первом канале. Победителем стал вокалист Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной.

Исполнитель из Санкт-Петербурга в зрительском голосовании на несколько процентов опередил Георгия Русских и Алексея Сулиму — он набрал 35,4% голосов.

«Я почти без голоса, в шоке. Счастлив безумно», — сказал Шувалов.

По словам певца, победа стала для него большим подарком.

Победитель получил миллион рублей и возможность выпустить сингл. Те, кто занял 2-3 места — по 100 тысяч рублей.

Накануне певица Алсу извинилась перед зрителями «Голоса.Дети» за то, что ее дочь Микелла одержала нечестную победу на шоу в 2019 году.

«Это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — заявила артистка.

Ранее Ирина Безрукова заявила, что планирует написать завещание.