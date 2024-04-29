Названа разница в цене между новой и подержанной машиной из Китая

Покупка китайского автомобиля с пробегом будет менее затратной, чем приобретение новой машины из КНР. Разница в цене может составить 1,4 млн рублей. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на управляющего директора платформы «Авито Авто» Кирилла Вотякова.

«Разница в цене по сравнению с новой машиной среди наиболее популярных марок составит примерно от 500 тысяч до 1,4 миллиона рублей. Но не стоит забывать, что в случае автомобиля с пробегом могут потребоваться вложения в ремонт, — сказал эксперт.

По его словам, в I квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года количество предложений о продаже китайских автомобилей выросло на 120%. Больше всего спросом пользуются автомобили марок Geely, Chery и Haval. Спрос на машины из КНР с пробегом увеличился за год на 54,8%, лидирует тоже Geely.

До этого стало известно, что китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти вдвое.

Средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников от китайских производителей повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей. Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует по продажам Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed.

Пятерку популярных подержанных паркетников из Китая возглавляет Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Ранее сообщалось, что одним из главных минусов Livan X6 Pro является отсутствие некоторых опций.