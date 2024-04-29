Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец «Ахмата» рассказал, какой уловкой пользуются ВСУ, чтобы призвать их сдаться

РИА: ВСУ используют агитлистовки с призывом сдаваться в виде пятитысячных купюр

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) призывали сдаться бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе противник использовал агитационные листовки видео купюр номиналом в пять тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости участник событий, командир роты с позывным «Щербак».

Боец пояснил, что ахматовцы держат четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. Он вспоминает, как украинские военные с помощью беспилотников сбрасывали им бумажные листовки.

«На них было написано: «Москаль, сдавайся!», а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это все смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало», — заключил военный.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. По его словам, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

Ранее украинские военные перестали строить оборонные сооружения в районе Авдеевки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами