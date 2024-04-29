Боец «Ахмата» рассказал, какой уловкой пользуются ВСУ, чтобы призвать их сдаться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) призывали сдаться бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе противник использовал агитационные листовки видео купюр номиналом в пять тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости участник событий, командир роты с позывным «Щербак».

Боец пояснил, что ахматовцы держат четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. Он вспоминает, как украинские военные с помощью беспилотников сбрасывали им бумажные листовки.

«На них было написано: «Москаль, сдавайся!», а также номера телефонов, мессенджеров из интернета... Но мы на это все смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало», — заключил военный.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. По его словам, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

Ранее украинские военные перестали строить оборонные сооружения в районе Авдеевки.