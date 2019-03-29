Россия и Турция решат вопрос об отмене виз для ряда граждан, заявил Лавров

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Россия и Турция решат вопрос об отмене виз для тех граждан, у которых есть служебные и специальные паспорта. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с участием турецкого коллеги Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Кроме того, либерализация визового режима затронет профессиональных водителей, которые участвуют в международных перевозках.

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По словам Лаврова, этот вопрос будет решен «в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что Анкара приветствовала решение Москвы об отмене виз для ряда граждан.