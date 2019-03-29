Трамп назвал «больными людьми» демократов, обвиняющих его в сговоре с Россией

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Президент США Дональд Трамп назвал «больным людьми» тех, кто продолжает обвинять его в сговоре с Россией, передает РИА «Новости».

«Маленький заморыш Адам Шифф… Я видел его сегодня: «Ну, мы не знаем на самом деле, еще может быть какой-то сговор с Россией». Больные, больные, это больные люди. Должна быть ответственность, потому что это ложь, и они знают, что это ложь», — сказал он на митинге в штате Мичиган.

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Трамп также раскритиковал другого демократа - председателя юридического комитета палаты представителей Джеррольда Надлера, который обещал вызвать генпрокупрора Уильяма Барра для дачи показаний по итогам «российского расследования».

Ранее сообщалось, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал показания комитету сената, который занимается «российским делом».