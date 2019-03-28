Караджич подал апелляцию на пожизненный приговор

Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич подал апелляцию на вынесенный ему пожизненный приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ходатайство, направленное защитой.

Как отмечается, в документе говорится о восьми основаниях для подачи апелляции. В нем содержится требование «отменить пожизненный приговор и передать дело на повторное рассмотрение в судебную палату МОМУТ».

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20 марта апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Караджичу был вынесен пожизненный приговор.

Ранее сообщалось, что пожизненный приговор Караджичу в зале суда встретили аплодисментами.