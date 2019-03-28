В МИД России запросили полную версию доклада по «российскому делу»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за публикацию полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу». Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что ей непонятна ситуация, при которой часть документов открыта, а часть закрыта.

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«Пусть опубликуют весь [доклад], и мы, по крайней мере, узнаем, на чем он основан», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что 24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.