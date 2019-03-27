Россия, Австралия и Нидерланды тайно обсуждали крушение MH17 в Донбассе

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Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что представители Австралии, Нидерландов и России провели конфиденциальные переговоры относительно крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что консультации по крушению самолета остались конфиденциальными по договору сторон. Он не уточнил, с чем связана их секретность.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн отреагировала на ход расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины.