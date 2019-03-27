Трампа призвали помиловать обвиняемого по «российскому делу» генерала Флинна
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что президенту США Дональду Трампу стоит помиловать генерала Майкла Флинна, который проходит по «российскому делу». Об этом сообщает Mediaite.
Как отмечается, это произошло в эфире Fox News.
«Ни один американец не должен подвергаться судебному преследованию за то, что он сказал во время частного телефонного звонка, если только судья не выдал ордер правительству и не разрешил им прослушать частный звонок», — сказал Пол.
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Он добавил, что разбирательство в отношении Флинна было несправедливым, и даже «неконституционным».
Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» опубликовал показания одного из фигурантов.