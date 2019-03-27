Трампа призвали помиловать обвиняемого по «российскому делу» генерала Флинна

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/12264847/RTS2ER1F-pic905-895x505-47262.jpg">

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что президенту США Дональду Трампу стоит помиловать генерала Майкла Флинна, который проходит по «российскому делу». Об этом сообщает Mediaite.

Как отмечается, это произошло в эфире Fox News.

«Ни один американец не должен подвергаться судебному преследованию за то, что он сказал во время частного телефонного звонка, если только судья не выдал ордер правительству и не разрешил им прослушать частный звонок», — сказал Пол.

Реклама

Он добавил, что разбирательство в отношении Флинна было несправедливым, и даже «неконституционным».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» опубликовал показания одного из фигурантов.