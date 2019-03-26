Джулиани пристыдил CNN за теорию заговора про «российское дело»
Адвокат президента США Рудольф Джулиани в эфире CNN призвал американский телеканал принести извинения за доставленные «мучения» американскому лидеру Дональду Трампу в течение двух лет «российского дела», пишет MediaIte.
«Вы, ребята, и эта телекомпания, за два года замучили «сговором» этого человека, и никто не извинился за это. Прежде чем мы перейдем к теме о препятствии правосудию, извинитесь», — сказал Джулиани во время интервью с телеведущим CNN Крисом Куомо.
В ответ на это телеведущий отказался извиняться. Джулиани возмутился освещением американских СМИ, которые твердили о «сговоре, сговоре, сговоре», хотя никакого сговора не оказалось, настоял адвокат Трампа.
После этого Джулиани продолжал добиваться извинений от Куомо, однако телеведущий CNN парировал: «прошу ли я вас извиниться за всю ту неправду, которую говорит президент?».
В конце марта генеральный прокурор США Уильям Барр представил итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера на предмет вмешательства в американские выборы 2016 года и сговора Трампа с представителями России. В докладе Барра утверждалось, что Мюллер пришел к выводу об отсутствии сговора Трампа с Россией, а также говорилось о попытках России вмешаться в выборы. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.
Ранее адвокат Трампа назвал одно «но» в докладе по «российскому делу».