Джулиани пристыдил CNN за теорию заговора про «российское дело»

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани в эфире CNN призвал американский телеканал принести извинения за доставленные «мучения» американскому лидеру Дональду Трампу в течение двух лет «российского дела», пишет MediaIte.

«Вы, ребята, и эта телекомпания, за два года замучили «сговором» этого человека, и никто не извинился за это. Прежде чем мы перейдем к теме о препятствии правосудию, извинитесь», — сказал Джулиани во время интервью с телеведущим CNN Крисом Куомо.

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В ответ на это телеведущий отказался извиняться. Джулиани возмутился освещением американских СМИ, которые твердили о «сговоре, сговоре, сговоре», хотя никакого сговора не оказалось, настоял адвокат Трампа.

После этого Джулиани продолжал добиваться извинений от Куомо, однако телеведущий CNN парировал: «прошу ли я вас извиниться за всю ту неправду, которую говорит президент?».

В конце марта генеральный прокурор США Уильям Барр представил итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера на предмет вмешательства в американские выборы 2016 года и сговора Трампа с представителями России. В докладе Барра утверждалось, что Мюллер пришел к выводу об отсутствии сговора Трампа с Россией, а также говорилось о попытках России вмешаться в выборы. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.

Ранее адвокат Трампа назвал одно «но» в докладе по «российскому делу».