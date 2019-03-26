В Госдуме отреагировали на законопроект США о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал комментарий после того, как в США Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий борьбу с российским влиянием в Венесуэле. Об этом сообщает RT.

По его словам, американская сторона отстаивает свои нацинтересы за счет других стран.

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«Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — заявил Шерин

Он добавил, что законопроект свидетельствует о желании США контролировать регион. При этом Венесуэла представляет интерес для американской стороны из-за нефтезапасов.

Ранее Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут «бороться» с влиянием России в Венесуэле.