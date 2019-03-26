В Госдуме отреагировали на законопроект США о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал комментарий после того, как в США Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий борьбу с российским влиянием в Венесуэле. Об этом сообщает RT.
По его словам, американская сторона отстаивает свои нацинтересы за счет других стран.
«Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — заявил Шерин
Он добавил, что законопроект свидетельствует о желании США контролировать регион. При этом Венесуэла представляет интерес для американской стороны из-за нефтезапасов.
Ранее Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут «бороться» с влиянием России в Венесуэле.