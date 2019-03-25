На Украине завершили регистрацию наблюдателей на выборы

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ЦИК Украины завершил регистрацию наблюдателей на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, украинский ЦИК зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на выборы.

Как отмечается, среди них присутствуют наблюдатели от 19 международных организаций и 17 стран.

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Ранее в МИД России заявили, что российская сторона не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине.

Президентские выборы назначены на Украине 31 марта 2019 года.