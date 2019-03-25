Пушков связал решение Трампа по Голанам с выборами в США
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
«Это его жест в сторону Тель-Авива, нацеленный в том числе и на получение поддержки произраильского лобби в США на будущих выборах», — написал Пушков.
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По его словам, с международно-правовой точки зрения статус Голан не изменился.
Ранее сообщалось, что Сирия объявила США врагом арабских стран из-за решения Трампа по Голанским высотам.