В Совфеде отреагировали на решение Трампа по Голанам

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение Трампа не повлияет на международно-правовой статус Голанских высот.

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Он также добавил, что Голаны незаконно оккупируются Израилем.

Косачев подчеркнул, что это позиция всего международного сообщества.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу вино с Голанских высот.