Washington Post узнала о мести Трампа за «российское дело»

Президент США Дональд Трамп после новостей об итогах расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года захотел отомстить СМИ и журналистам, которые некорректно освещали тему «российского дела», пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники из окружения американского лидера.

Трамп намерен призвать СМИ уволить своих сотрудников, которые, как он считает, выдвигали ложные утверждения против него в связи с расследованием Мюллера.

По словам источников, Трамп был особенно в ярости, что расследование спецпрокурора отвлекало внимание от политической работы американского лидера. Кроме того, Трамп гордился тем, что спецпрокурор США так и не допросил его лично, он ответил лишь на письменные вопросы следователей.

Американский лидер Дональд Трамп ранее называл некоторые СМИ «врагами народа» и обвинял их в публикации «фейк ньюс». Под его критику попадали The Washington Post, The New York Times, CNN и другие.