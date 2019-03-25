Демократ раскритиковала доклад Мюллера за сокрытие деталей

Американский сенатор от демократов Джин Шахин обрушилась к критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера из-за того, что его доклад по «российскому делу» не представлен общественности в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что доклад имеет огромное значение для национальной безопасности.

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«Нет оправдания тому, что мы не раскрываем все факты и скрываем детали», — заявила Шахин.

Она добавила, что «с нетерпением ожидает», когда генеральный прокурор Уильям Барр даст показания перед сенатом.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший выступил в защиту отца после публикации доклада по итогам расследования «российского вмешательства» в американские выборы.