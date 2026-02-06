Размер шрифта
Крымская вилла Алсу с «собственным пляжем» подешевела на 100 млн рублей

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вилла певицы Алсу в Севастополе снова упала в цене на 100 млн рублей из-за работы сразу нескольких агентств по продаже. Об этом пишет «КП-Крым».

Резиденция площадью 3200 кв. м. в поселке Орловка в Севастополе впервые была выставлена на продажу в 2021 году. Этот комплекс включает в себя несколько зон: баню, два бассейна, 14 спален, комнаты для проведения мероприятий, винный погреб, сад на крыше, террасы с видом на море, комнату с роялем, теннисные корты, конюшню и манеж. В объявлении говорится о «собственном песчаном пляже», однако на самом деле, утверждает «КП-Крым», эта территория доступна для всех желающих.

Еще весной 2024 года виллу оценили в 800 млн рублей, однако риелторы посчитали цену завышенной — часть участка находилась в аренде. Осенью 2025 года, когда вся земля, включая пляжный участок, перешла в собственность владельцев, стоимость выросла до 1 млрд рублей. Однако в 2026-м цена снова снизилась до 800–900 млн рублей.

Участвующий в продаже риелтор не смог ответить на вопрос, почему вилла Алсу подешевела, но подтвердил сам факт случившегося:

«Да, цена снизилась. Почему?! Нам никто не объясняет. Хозяин — барин. Но сами подумайте, сколько нужно денег, чтобы все это содержать».

В то же время руководитель агентства недвижимости Татьяна Ангелова объяснила, что объекты такого уровня могут оставаться в продаже годами, а колебания цен — обычное явление для подобных сделок.

«Такого уровня недвижимость явно не для всех, и она может продаваться годами, а то и десятилетиями», — сказала она.

Ангелова не исключила, что цена виллы певицы может вырасти из-за увеличивающегося интереса к прибрежной недвижимости.

Ранее СМИ выяснили, что Нагиев владеет жильем в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей.
 
