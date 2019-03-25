Сенатор поблагодарил Мюллера за работу по «российскому делу»
Американский сенатор Линдси Грэм в твиттере поблагодарил спецпрокурора США Роберта Мюллера за проделанную работу по расследованию «российского вмешательства» в выборы.
По его словам, наступил день верховенства закона. Он отметил, что тучи над Дональдом Трампом рассеялись.
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«Прекрасная работа господина Мюллера и его команды по расследованию российского дела. Теперь пришло время двигаться вперед, управлять страной и готовиться противостоять России и другим зарубежным угрозам в преддверии 2020 года», — написал Грэм.
Отчет Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией.