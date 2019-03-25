Адвокат Трампа назвал одно «но» в докладе по «российскому делу»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» ему нравится все, кроме одного «но», передает Fox News.

Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора.

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Ранее Джулиани заявил, что доклад Мюллера превзошел его ожидания.

24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.