Мюллер не доказал препятствование Трампа правосудию

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Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств препятствования правосудию со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованном американским минюстом.

Отмечается, что собранных за два года Мюллером доказательств оказалось недостаточно, чтобы предъявить обвинение Трампу.

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«Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн и я пришли к выводу, что свидетельства, полученные в ходе расследования специального прокурора, недостаточны для того, чтобы установить, что президент нарушил закон, препятствуя правосудию», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией.