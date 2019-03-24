Лидер демократов Таиланда подал в отставку из-за провала на выборах

Лидер демократической партии Таиланда Абхисит Ветчачив объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не смог привести свою партию к успеху.

Он также добавил, что просит прощения у членов демократической партии.

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По итогам подсчета 92% голосов, демократы получили лишь 35 мест в парламенте Таиланда.

Ранее сообщалось, что в южных провинциях Таиланда запретили парковать личный автотранспорт в непосредственной близости от избирательных участков.