Лидер демократов Таиланда подал в отставку из-за провала на выборах
Лидер демократической партии Таиланда Абхисит Ветчачив объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он не смог привести свою партию к успеху.
Он также добавил, что просит прощения у членов демократической партии.
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По итогам подсчета 92% голосов, демократы получили лишь 35 мест в парламенте Таиланда.
Ранее сообщалось, что в южных провинциях Таиланда запретили парковать личный автотранспорт в непосредственной близости от избирательных участков.