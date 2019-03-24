Радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда

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Активисты Сербской радикальной партии по случаю 20-летия бомбардировок Югославии НАТО сожгли флаги альянса и Евросоюза в центре Белграда, передает РИА «Новости».

Лидер радикалов Воислав Шешель объяснил сожжение флагов тем, что думает о ЕС и НАТО, и что народ Сербии никогда не забудет «преступные бомбардировки» союзников.

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«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придет в голову вступать в эту организацию, и чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», — заявил Шешель.

Он добавил, что в Евросоюзе Сербии тоже не рады, так как там сконцентрировались «худшие сербские враги», и назвал единственным путем для Белграда Россию и Организацию Договора о коллективной безопасности.

Вечером 24 марта 1999 года территория Союзной Республики Югославия подверглась несанкционированным Совбезом ООН бомбардировкам стран НАТО. Это положило начало 78-дневной атаке союзников на страну, результатом которой стала гибель тысяч людей. «Газета.Ru» восстанавливает хронологию трагических событий первого дня бомбардировки в исторической онлайн-трансляции.