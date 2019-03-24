Возможный преемник Мэй рассказал, хочет ли занять ее пост

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Британский политик-консерватор Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ответил на вопрос о том, хочет ли он занять ее пост. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он не думает, что хочет выполнять эти обязанности.

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«Я не думаю, что у меня есть желание занять пост премьер-министра, я считаю, что она (Тереза Мэй. — «Газета.Ru»)делает фантастическую работу», — сказал Лидингтон.

Как отмечается, вопрос об этом возник на фоне проблем вокруг Brexit, в связи с которыми даже начались слухи о перевороте.

Ранее сообщалось, что более 1 млн лондонцев пришли на марш за повторный референдум по Brexit.