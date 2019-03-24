«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах и Крыме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12139981/RIAN_5759330.HR-pic905-895x505-61920.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами. Свое мнение она изложила на странице в фейсбуке.

Помпео заявил, что США просто признают реальное положение дел в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства, и это не политика «двойных страндартов» в отношении Крыма.

Реклама

Захарова отметила, что Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы общественность не узнала о реальном положении дел на полуострове, иначе его бы автоматически признали российским, следуя логике госсекретаря.

«Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы», — подчеркнула Захарова.

Она также сказала Помпео «спасибо».