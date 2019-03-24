Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху полетел в американскую столицу, чтобы лично поблагодарить президента США Дональда Трампа за желание признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нетаньяху заявил, что летит в Вашингтон, чтобы поговорить с Трампом о Голанах, о его исторической декларации и о Сирии.

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»[Также поговорим] о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки», — добавил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.