Порошенко уверил о «приближении» Украины к ЕС и НАТО

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что вскоре Украина может стать членом Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко уверен, что эта цель будет достигнута в ближайшие пять лет.

По словам президента, без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине «будут зависеть от России».

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Ранее сообщалось, что Порошенко подписал изменения в конституцию Украины, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.