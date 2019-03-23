Бойко оправдался за визит в Москву

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины и ее граждан и не нарушал законов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не боится, что ему могут инкриминировать какие-то правонарушения.

Политик заявил, что эта встреча была необходима: на ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, в частности вопросы возвращения российского рынка и газовые вопросы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обрушился с критикой на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву.