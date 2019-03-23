Как Трамп узнал о завершении «российского дела», рассказал Bloomberg
Президент США Дональда Трамп проводил телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда стало известно о завершении расследования дела о «вмешательстве России». Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Трамп говорил с Меркель, когда в Белом доме узнали о завершении расследования «российского дела», которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.
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Как отмечается, в настоящее время Трамп находится в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
При этом Белый дом подтвердил факт переговоров Трампа и Меркель.
Ранее СМИ назвали сроки публикации основных выводов по «российскому делу».