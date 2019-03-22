Трамп намекнул на беспорядки, если ему не понравится доклад по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что если доклад по «российскому делу» будет направлен против него, то в стране начнутся беспорядки, передает MediaITE.

Трамп отметил, что сумел победить на выборах, и людям не понравится, что его пытаются очернить.

Ранее сообщалось, что заключительный доклад по «российскому делу» по масштабу может стать одной из серьезных проблем, которые когда-либо встречались на пути американского президента.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.