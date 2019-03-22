Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Северо-Кавказский окружной военный суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии по обвинению в содействии терроризму. Киев заявил, что приговор украинцу является «нарушением» норм и принципов международного права.

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МИД Украины также призвал отменить «незаконный приговор» по делу Гриба, предоставить ему постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину.

Ранее сообщалось, что Гриб объявил голодовку после оглашения приговора.