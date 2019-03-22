Эрдоган назвал заявление Трампа по Голанам «досадным»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США пора признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, «досадным». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти слова поставили Ближний Восток на грань нового кризиса.

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«Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована», — отметил Эрдоган в ходе выступления на чрезвычайном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Ранее сообщалось, что в Сирии отреагировали на заявление Трампа о суверенитете Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.