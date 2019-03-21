Советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой, прояснил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, советовался ли ушедший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи», — заявил Песков.

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Песков также пояснил, что причиной отсутствия информации о телефонном разговоре Путина и Назарбаева на сайте Кремля перед отставкой казахского лидера является то, что «разговор носил особый характер», так как Назарбаев счел необходимым заранее уведомить российского коллегу о своем решении.

Ранее сообщалось, что Путин и Назарбаев обсудили по телефону предстоящую отставку и договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.