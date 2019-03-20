Пожизненный приговор Караджичу в зале суда встретили аплодисментами

После решения Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) о пожизненном заключении экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича в зале суда стали аплодировать. Об этом сообщает Dnevni avaz.

В 2016 году трибунал ООН осудил Караджича на 40 лет за военные преступления 1992-1995 годов, в частности, за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Обвинение сочло наказание слишком мягким и потребовало ужесточить наказание до пожизненного.

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МИД России в 2016 году назвал трибунал по бывшей Югославии «местом сведения счетов», а прошлый приговор Караджичу — «предельно суровым».

Ранее сообщалось, что Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку.

Радован Караджич, президент Республики Сербской в 1992—1996 годах, был задержан летом 2009 года по обвинению в военных преступлениях во время Боснийской войны и предстал перед Гаагским трибуналом.